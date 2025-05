Confira o placar de sábado no futsal gaúcho

Brasileirão, Séries Ouro e Prata, e Taça Farroupilha, movimentaram o futsal do Rio Grande do Sul nesse sábado (10). Em 17 partidas envolvendo gaúchos , foram marcados mais de 100 gols. Confira.

Brasileirão

Série Ouro

*No Grupo A, a ACBF lidera com nove pontos ganhos.

*No B, liderança dividida entre Atlântico e Rio-Grandense, com sete.

*No C, três times na ponta de cima da tabela: SER Santiago, ABF e ATF, aparecem com seis pontos cada.