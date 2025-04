ACBF derrota o Jaraguá nos pênaltis e avança na Copa do Brasil de Futsal

Equipe de Carlos Barbosa terá clássico gaúcho na próxima fase Lucka Cyríaco / ACBF, Divulgação

No jogo que marcou a estreia do técnico Peri Fuentes, a ACBF se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal. Depois de ter perdido o jogo de ida, o time da Serra venceu o Jaraguá, no tempo normal e nos pênaltis, e conquistou a classificação para encarar o Atlântico. A partida foi realizada na noite desta terça-feira (8), em Carlos Barbosa.

No tempo regulamentar, Juninho abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, mas logo na sequência Eka empatou. O 1 a 1 se manteve até o intervalo.

No começo da segunda etapa, Camilo aproveitou rebote e finalizou forte para fazer o segundo da ACBF. A resposta dos catarinenses foi novamente com Eka, em cobrança de escanteio ensaiada. Quando restavam nove minutos, Barbosinha, na raça, empurrou para as redes e colocou novamente o time da casa na frente.

Em tiro-livre, Marcolla bateu no ângulo e ampliou. Na sequência, já com o goleiro-linha do Jaraguá em quadra, Barbosinha e Daniel ampliaram para 6 a 2.

O resultado levou o jogo pra prorrogação. Marcolla, em outro tiro-livre, colocou a ACBF em vantagem. Jhonnas empatou girando no pivô. No último lance da primeira etapa, Gustavinho fez o 2 a 1.

Porém, no segundo tempo do tempo extra, Eka deixou tudo igual: 2 a 2. Nos pênaltis, 5 a 4 para a ACBF, com Bruninho acertando a trave na terceira cobrança do Jaraguá.