Farrapos estreia no Campeonato Gaúcho no sábado

A equipe de Rugby de Bento Gonçalves conheceu o calendário para a temporada 2025. Os primeiros desafios do Farrapos serão o Campeonato Gaúcho de Rugby XV, no qual o Farrapos é o atual campeão, e o Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby V.

O primeiro confronto da temporada ocorre pelo Gauchão de Rugby, e o Farrapos vai em busca do seu 14º título consecutivo. No próximo sábado (29), diante do Serra Gaúcha, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, às 14h. Para definir os semifinalistas, serão três partidas na primeira fase. As semifinais e a final ainda não têm data divulgada pela Federação Gaúcha de Rugby (FGR).