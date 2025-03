Ex-jogador do Caxias, Natalino Viecelli, o Passarinho, morre aos 99 anos

Em 2010, Passarinho contou suas histórias em entrevista ao Pioneiro. Porthus Junior / Agencia RBS

O ex-zagueiro e lateral-direito do Flamengo – primeira denominação do Caxias – Natalino Viecelli, o Passarinho, morreu nesta quarta-feira (19), aos 99 anos. Passarinho atuou no clube, primeiramente, em 1943, nas categorias de base, e entre 1947 e 1952, nos profissionais.

Em 2010, às vésperas do Ca-Ju que marcaria os 75 anos do Clássico, em entrevista ao Pioneiro, Passarinho relembrou os grandes momentos que viveu no clube, como a conquista do Campeonato Municipal, em 1947. Ele também contou a origem do apelido:

— No tempo que eu jogava no Tupi (time de uma empresa da época), alguém disse, olha aquele lá, ele pula e parece que está voando como um passarinho. Aí todo mundo passou a me chamar de passarinho, eu era muito rápido. Aí pegou e hoje até meus filhos me chamam assim — relembrou, à época.

Passarinho também recordou, na ocasião, que era joalheiro e trabalhou por 50 anos como artesão.

— Eu estava na fábrica e quando chegava às quatro da tarde me pegavam de carro para ir treinar. A fábrica era onde é hoje a Praça da Bandeira. Aí o clube me pagava as horas que eu perdia de trabalho. Era o que eu ganhava.

Em 2018, Passarinho foi homenageado durante uma edição da Confraria Grená, com fotos e vídeos de seus grandes momentos com a camisa do Caxias. Na ocasião, o ex-goleiro do Caxias, Genuir Sérgio Casagrande também recebeu a homenagem do clube.

O velório de Passarinho ocorre a partir das 9h no Memorial São José, na Capela E; já a cremação está marcada para as 15h30min no Memorial Crematório São José. Haverá cerimonial de despedida às 16h no crematório.

Confira a nota do Caxias

A S.E.R. Caxias lamenta profundamente o falecimento de Natalino Viecelli, o Passarinho, aos 99 anos.

Passarinho foi atleta do clube nos tempos de Grêmio Esportivo Flamengo, atuando entre 1947 a 1952 no elenco profissional. O ex-zagueiro e lateral-direito já havia atuado nas categorias de base do clube em 1943.

Eternizado nas páginas do clube, Passarinho está entre os grandes ídolos da história da S.E.R. Caxias, e será sempre lembrado.