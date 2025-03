Morre Érico Ferreira, o Chupim, empreiteiro que trabalhou na construção do monumento Jesus Terceiro Milênio, em Caxias

Conhecido construtor que trabalhou em obras icônicas de Caxias do Sul, Érico Ferreira, o popular "Chupim", morreu nesta terça-feira (18). Ele tinha 69 anos e faleceu em decorrência do diabetes. Segundo a família, ele tratava a doença há anos, inclusive tendo passado por amputações.

Natural de Barracão, município do Paraná, Chupim chegou a Caxias do Sul e começou a trabalhar no ramo da construção civil. O neto Lucas Abreu conta que o avô se tornou conhecido por auxiliar os moradores abrindo terrenos para que construíssem suas casas e comércios.