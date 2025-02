"O cartão vermelho mudou toda a história do jogo", diz técnico do Caxias após derrota no Ca-Ju

Treinador comentou sobre escolha do goleiro titular e desfalques para o clássico Porthus Junior / Agencia RBS

No primeiro Ca-Ju sob o comando do Caxias, o técnico Luizinho Vieira saiu derrotado. O time grená perdeu por 2 a 0 no duelo com o Juventude e viu a torcida rival sair do Estádio Centenário comemorando.

Na avaliação da partida, o treinador destacou que o resultado não pode ser definitivo para a construção da campanha da equipe no campeonato, já que o Grená continua na zona de classificação, com seis pontos, na vice-liderança do Grupo B.

Leia Mais Juventude quebra tabu no Estádio Centenário e vence o Caxias no clássico 289

- Queria iniciar agradecendo o torcedor de novo. A recepção e toda atmosfera criada foi altamente positiva. O jogo não aconteceu do jeito que a gente queria. Mas, nos encontramos dentro do G-4. O placar final não era o que queria, mas precisamos ser tranquilos para pensar o campeonato da forma como tem que ser - comentou o treinador, que afirmou que o gol sofrido em bola parada e a expulsão, logo na sequência, determinaram o encaminhamento da derrota:

- Estávamos em um momento melhor que o Juventude até tomar o gol e, em seguida, o cartão vermelho, que mudou toda a história do jogo. Difícil se manter dentro de um bom nível, principalmente na parte ofensiva.

O treinador explicou ainda a escolha pelo goleiro Victor Golas, que voltou a ser titular após quase um ano.

- O jogo pedia maturidade, experiência e o Golas tem isso de sobra. Ele fez uma boa partida, uma defesa importante no momento do gol. E tem total confiança em cima do trabalho - avaliou o treinador.

O comandante grená também lamentou a ausência de outras peças ofensivas no banco, por conta das lesões que afetaram a equipe no começo da competição:

- A gente tinha o Gabriel (Lima) como opção. O futebol é muito complexo, principalmente na sua montagem (de elenco). Não iniciamos como queríamos, com um plantel completo. São problemas que aconteceram e precisamos saber administrar. O discernimento de todo trabalho, não tenho dúvidas disso.

-