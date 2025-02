Jogadores do Caxias comentam derrota no Ca-Ju 289

Grená perdeu por 2 a 0 em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias perdeu o clássico Ca-Ju 289, no Estádio Centenário, na noite deste sábado (1º). A partida acabou com vitória do rival pelo placar de 2 a 0. Após o jogo, dois jogadores falaram com a imprensa.

Capitão da equipe, o zagueiro Lucas Cunha se recuperou de uma luxação no ombro e começou entre os titulares. O atleta lamentou a derrota em casa e disse que a expulsão de Vini Guedes aos 40 minutos do primeiro tempo influenciou no resultado final.

— Triste, perder dentro de casa, com a torcida e da maneira que foi, com uma expulsão que nem amarelo foi dentro de campo. Isso influencia. É virar a página, temos time para seguir competindo. É uma campeonato curto, temos que absorver o mais rápido isso — declarou o capitão grená.

Quem também analisou a partida pelo lado Grená foi o volante Pedro Cuiabá, que voltou a ser titular da equipe diante do Juventude. O atleta também falou sobre a expulsão e disse que ficou mais difícil jogar com um a menos mais de 45 minutos de jogo.

— Fizemos fazendo um bom jogo, infelizmente tomamos o gol de bola parada. Saímos um pouco do jogo depois da expulsão. O time deles tem qualidade. Ficou um pouco mais difícil, o campo ficou maior pra gente — comentou Pedro Cuiabá.