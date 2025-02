Autores dos gols do Juventude no Ca-Ju comemoram vitória no clássico

Abner abriu o caminho da vitória alviverde no clássico. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A emoção tomou conta do vestiário do Juventude após a vitória por 2 a 0 no Ca-Ju 289 no Estádio Centenário. E os mais festejados foram o zagueiro Abner e o atacante Erick Farias, autores dos gols alviverdes no clássico.

Emocionado, o garoto de 20 anos comentou sobre o seu primeiro gol na equipe profissional, justamente num clássico.

— Primeiramente só agradecer a Deus, estou muito feliz. Meu primeiro gol como profissional, meu primeiro em clássico como profissional aqui também. Só dedicar esse gol a toda a minha família. É isso, segurar o pé no chão e vamos pra cima — desabafou Abner.

Já o experiente Erick Farias decretou a vitória alviverde com o 2 a 0 no segundo tempo. Mais uma vez sendo decisivo em jogos fundamentais da equipe, como foi na campanha da permanência na Série A e na partida passada diante do Guarani-Ba.

— Muito feliz, é sempre bom marcar. Ainda mais se tratando de um clássico. A gente sabia o quanto era importante essa vitória pro Juventude, pra nossa equipe. Fazia muito tempo que o Juventude não vencia aqui no Centenário. Mais uma vez podendo ajudar o grupo, um gol importante. Espero manter essa média, esse nível de jogos decisivos, que é importante — destacou o camisa 7, que ainda completou sobre o duelo com o Grêmio no meio de semana:

— O mais importante é a equipe vencer. Agora é descansar, porque quarta-feira já tem outra batalha contra o Grêmio. Queremos vencer, continuar pontuando pra que possamos nos classificar da menor maneira possível no campeonato. Pra que possamos possa alcançar nossos objetivos.