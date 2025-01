OUÇA AGORA: Juventude enfrenta o Guarany de Bagé pela 3ª rodada do Gauchão

Confronto acontece pela terceira rodada do Gauchão.

O Juventude enfrenta, nesta terça-feira (28), o Guarany de Bagé pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2025. O jogo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, às 19h. A Rádio Gaúcha Serra transmite o confronto .

Quem estiver na Serra, pode ouvir no 102.7 FM. Já quem estiver em outros lugares pode acompanhar a transmissão no aplicativo GZH, opção Serra e no player (clique aqui).