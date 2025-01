Saiba como está a venda de ingressos para o clássico entre Caxias e Juventude

Casa grenpa será o palco do clássico 289 deste sábado (1º). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Cerca de três mil ingressos já foram vendidos para o clássico Ca-Ju 289 deste sábado (1º), no Estádio Centenário. A expectativa é a de um público entre sete e dez mil torcedores para acompanhar o duelo válido pela quarta rodada do Gauchão 2025. A capacidade do estádio grená é de 18.197 torcedores.

Com o acordo firmado entre os dois clubes, um lote promocional com 10 mil ingressos está disponível até sábado, ao meio-dia, ao valor de R$ 50 para ambas as torcidas.

Depois do meio-dia de sábado, os valores das entradas mudam. A arquibancada custará R$ 100 para ambas as torcidas e R$ 120 cadeiras e social.

Para facilitar a venda de ingressos, diversos pontos estão comercializando os bilhetes do clássico. Além do Estádio Centenário (loja Bravo 35), o Alfredo Jaconi também terá vendas para a torcida do Juventude até sábado às 17h. Também é possível adquirir pelo site Minha Entrada. A loja RA Homem e o Quiosque do Ju no Shopping Villagio são outros dois pontos em que as torcidas de Caxias e Juventude podem garantir seus ingressos para o Ca-Ju.

Juntando todos os pontos de venda, cerca de três mil ingressos foram comercializados até o final da tarde desta sexta-feira (31).