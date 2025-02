"Possibilidade real de classificação", diz técnico do Juventude sobre importância do Ca-Ju 289 

Fábio Matias no último treinamento antes do Ca-Ju. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Caxias e Juventude chegam para o clássico Ca-Ju 289 com as mesmas campanhas, em grupos diferentes. Ambos somam seis pontos em três jogos. A partida deste sábado (1º), às 20h30min, no Estádio Centenário, pode ser um passo importante para a classificação visando a fase semifinal.

O Juventude, do técnico Fábio Matias, venceu o Ypiranga na estreia, perdeu para o Inter e ganhou do Guarany de Bagé. Vencer o Ca-Ju pode encaminhar uma vaga na próxima fase do Campeonato Gaúcho.

— Para a competição, uma possibilidade real de classificação mesmo, de ganhar espaço, de ganhar tempo em relação a isso. Para mim, em termos de trabalho, é a valorização de você ter a possibilidade de ganhar um clássico. Dentro do nosso cenário do Rio Grande do Sul, internamente também, dentro do clube, acredito que isso ajude bastante. Mas tudo que vem a favor é os três pontos. Acho que isso é fundamental para que a gente consiga ter sucesso dentro da competição. Independente de ter ou não o resultado, a gente tem que seguir o trabalho, tem que seguir fazendo e entender que é um clássico. E clássico, muitas vezes, não se joga, se ganha — comentou Fábio Matias, que completou:

— Se a gente tiver um nível de competitividade alto, automaticamente as possibilidades aumentam. Se não competir, automaticamente o adversário tem a possibilidade de passar por cima de nós no jogo de amanhã.

Fábio Matias terá pela frente o primeiro clássico Ca-Ju na carreira. Com um elenco reformulado para 2025 e uma pré-temporada mais curta que o rival, o grupo de jogadores tem sido bem aproveitado nas primeiras todas. Para enfrentar o Caxias, não será diferente.