Jornalistas opinam: quem é o favorito para vencer o Ca-Ju 289?

Duelo ocorre neste sábado (1º) no Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

O clássico entre Caxias e Juventude vai reunir duas equipes que estão vivendo um bom momento na tabela do Gauchão 2025.

Enquanto o Grená está em segundo lugar no Grupo B, com seis pontos, um a menos do que o Inter, o Verdão lidera o Grupo C, com os mesmos seis.

Diante deste cenário, o Pioneiro consultou alguns jornalistas do Grupo RBS e do ge.globo.com para saber quem chega melhor no confronto deste final de semana, válido pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Confira:

Maurício Reolon, Editor de Esportes do Pioneiro e comentarista da Rádio Gaúcha

Promete ser um dos clássicos mais interessantes dos últimos anos, especialmente pela vocação ofensiva das duas equipes. São dois times que mudaram muito em relação ao ano passado e que chegam em estágios diferentes de preparação. O Juventude tem mais qualidade técnica individual, mas não dá para dizer ainda que tem um time definido, as peças estão se encaixando. Por outro lado, o Caxias pode ter a seu favor a condição física de quem teve uma pré-temporada mais longa e até um fator coletivo mais solidificado. A defesa talvez seja a maior preocupação.

O fator local também tem sido um ponto importante no clássico, já que o Ju não ganha há algum tempo no Centenário. Meu palpite é de um empate, mas vejo um leve favoritismo ao Juventude por conta das individualidades que podem ser determinantes para o resultado final.

Cristiano Munari, comentarista da Rádio Gaúcha e de GZH

Quem é o favorito para o Ca-Ju é uma pergunta bem difícil de responder, né? O clássico normalmente já aproxima os times. Mesmo quando um está melhor que o outro, a gente costuma projetar que no clássico pode igualar as coisas, então no caso do Ca-Ju é mais difícil ainda porque os dois times estão em estágios parecidos, é começo de temporada, os dois elencos passaram por muitas mudanças, os times estão ainda buscando a melhor forma de jogar, os resultados são parecidos no começo do Gauchão. Então é um clássico equilibrado, mas eu não vou ficar em cima do muro, eu vou apontar meu favorito e para mim o favorito é o Caxias. Um ponto por jogar em casa... e gostei mais da produção ofensiva do Caxias, de um time que coloca a bola no chão, um time que tem alguma paciência, com alguns momentos para trocar passes.

Pedro Petrucci, repórter de GZH

Não tem mistério. Pelo elenco que formou e o nível de investimento que tem, o Juventude é favorito no clássico. Mesmo se tratando de um jogo no Centenário. Se quiser sair com pontos do clássico, o Caxias vai precisar ser mais sólido defensivamente.

Roberto Peruzzo, repórter do ge.globo.com

Tanto o Luizinho Vieira quanto o Fábio Matias buscam a melhor formação, o melhor time para a sequência do Campeonato Gaúcho e da temporada também. Mas quando a gente fala de favoritismo, eu acho que primeiro a gente tem que considerar alguns pontos. O Caxias é um time que marca muitos gols, tem uma média interessante de gols marcados de quase 1,7 por partida em três jogos. São cinco gols marcados, mas sofreu dois gols em cada partida na média. Já o Juventude é um time que marcou três gols, uma média de um gol por partida e sofreu apenas dois gols. Mas esses dois gols sofridos pelo Juventude foi no único jogo em que o Juventude foi exigido defensivamente, contra o Inter. A partir desse ponto eu acredito num equilíbrio, claro, por ser clássico, mas pelo poder de investimento e também por outros aspectos de ter um meio de campo que já vem sendo consolidado desde o ano passado e que para mim o futebol se define principalmente no meio de campo, o Juventude para mim é favorito.