Juventude anuncia contratação de zagueiro revelado pelo Fluminense

Na temporada passada, o defensor estava no APOEL, do Chipre. O atleta chega ao Alfredo Jaconi por empréstimo até o final de 2025. Ele já esteve em campo no primeiro teste da pré-temporada, diante do Sindicato dos Atletas, quando atuou na segunda formação utilizada por Fábio Matias.



Cipriano começou a carreira nas categorias de base do Fluminense. O bom desempenho do defensor chamou a atenção do Red Bull Bragantino (SP), onde atuou na temporada de 2023.