Atletas da Serra representam a Seleção Brasileira de Padel no Pan-Americano Sênior

A dupla formada por Vitor Hugo Rinter Júnior (E), 56, e por Dagmar Dengo, 54 anos, representa Vacaria. Arquivo pessoal / Divulgação

O padel é um esporte que está em alta. A modalidade teve um crescimento acelerado no número de praticantes em todas as partes do mundo. E na Serra Gaúcha não é diferente. Três duplas da região e mais três padelistas serranos estarão representando o Brasil, no Pan-Americano Sênior, que será disputado em Mar Del Plata, na Argentina, entre a próxima quinta-feira (5) até domingo.

A primeira dupla é formada por Dagmar Dengo, 54 anos e Vitor Hugo Rinter Júnior, 56, e representa Vacaria. O primeiro é natural da cidade e trabalha como advogado. O segundo nasceu em Lages-SC, mas vive em Vacaria desde os 10 anos e trabalha como dentista. Em comum a paixão pelo esporte. No currículo, os dois foram campeões gaúcho e brasileiro da modalidade. Eles estarão na categoria 50B.

Nas quatro etapas do Brasileiro de padel, os atletas de Vacaria disputaram três, com um vice e campeões em duas. Com a soma da pontuação ficaram em primeiro lugar no Ranking da Confederação Brasileira de padel terminando o ano como Campeões Brasileiros da Categoria 50 anos.

Maurício da Fonseca (E) e Álvaro Ruschel (D) estarão na Argentina. Arquivo pessoal / divulgação

Os caxienses Maurício da Fonseca e Álvaro Ruschel estarão na categoria 45B. Ambos são professores de Educação Física e jogam juntos há oito anos. Eles jogam pelo Recreio da Juventude e têm o apoio da Tie Break, local com quadras oficiais de padel, em Caxias do Sul.

Os dois se classificaram para o Pan-Americano pela pontuação das etapas de estaduais e brasileiros, sendo umas das duas duplas melhores ranqueadas na categoria. Isso garantiu a convocação. Neste ano, os dois tiveram dois títulos brasileiros e um vice e dois títulos estaduais e um vice.

Renan Balbinot (E), de Garibaldi, e Renan Balbinot (D), de Caxias do Sul. Arquivo pessoal / Divulgação

Mauricio Leandro Basotti, de Caxias do Sul, 36, e Renan Balbinot, de Garibaldi, disputarão a categoria 35C. O dentista e o vendedor, respectivamente, serão mais dois atletas da Serra na competição.

Maurício joga padel há cinco anos e antes jogava tênis desde a infância. A dupla da Serra também jogou etapas do Brasileiro e estaduais e ficaram em primeiro lugar no ranking.

Mais participantes

Ricardo Diedrich (E) e o empresário caxiense João Paulo Colleoni (D). Arquivo pessoal / Divulgação

O empresário caxiense, João Paulo Colleoni, 57 anos, jogará com Ricardo Diedrich, 51, que é natural de Estrela. Os dois estão na categoria 50B (atletas com mais de 50 anos).

Os dois se classificaram através do ranking brasileiro, onde um ficou em terceiro e outro em quarto lugar. A dupla participou de três das quatro etapas do Brasileiro, ganhando duas e vice campeões em uma.

Bruno Aramburu (azul à direita) jogará com Leonardo de Franceschi (primeira da esquerda pra direita), de Concórdia-SC. Arquivo pessoal / Divulgação

Bruno Aramburu, 41 anos, é natural de Uruguaiana, mas mora em Caxias do Sul desde 2015. Ele jogará com Leonardo de Franceschi, de Concórdia-SC. Eles estão na categoria 40B.

Bruno é professor de matemática e padel e joga há 5 anos. Bruno primeiro do ranking da confederação brasileira da categoria 40B.

Viviane Gazzola, de Caxias, jogará com Sabrina Mendes, que é de Curitiba. Arquivo pessoal / Divulgação

Viviane Mazzocchi Gazola, 49 anos, de Caxias do Sul, jogará com Sabrina Mendes Ortolan, 57, de Curitiba. Elas estão na categoria 50A.

A caxiense é professora de educação física, pós-graduada em nutrição esportiva e educação física com ênfase na inclusão social. Além disso, é sócia-proprietária da Cia do corpo academia e professora de padel no complexo Vila Verde, condomínio Monterey e clube Recreio da Juventude. Viviane é patrocinada pela JOMA, BRW importações, Fitnesrsoficia e Vila verde complexo esportivo.

Sabrina é professora de balé clássico há 35 anos e professora no Teatro Guaíra de Curitiba, e no curso superior de dança da Faculdade de Artes do Paraná.