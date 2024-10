Neste fim de semana Notícia

Vacaria recebe o Serra Gaúcha Open de tênis, a partir de sábado

De 12 a 20 de outubro, a cidade se tornará o centro do tênis internacional ao sediar o torneio que reúne jovens do Brasil e do mundo

10/10/2024 - 12h32min Atualizada em 10/10/2024 - 12h45min