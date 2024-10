Marquinhos Xavier, 50 anos, será sempre lembrado como o técnico que comandou a seleção brasileira de futsal na conquista do hexacampeonato. Mais do que isso. Será o treinador que ajudou a acabar com um jejum de 12 anos sem títulos mundiais na modalidade. No primeiro ciclo, entre 2017 e 2021, um terceiro lugar. No segundo período, após uma fase de renovação e com ensinamentos, o tão sonhado título no Uzbequistão.