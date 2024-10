Dos últimos 10 jogos do Juventude, Nenê foi titular em nove. Referência técnica da equipe, o jogador de 43 anos não estará em campo no Estádio São Januário, neste sábado (5), às 21h, contra do Vasco. O meia-atacante é desfalque da equipe em um momento importante de reta final do Brasileiro. Ele foi liberado para tratar de questões pessoais, segundo a direção.