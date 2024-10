Em busca do Hexa Notícia

Na prorrogação, ACBF vence o Minas e avança às quartas de final da LNF

Time de Carlos Barbosa empatou na noite deste sábado (19) em 1 a 1 no tempo normal. Com o resultado, a partida foi para o drama da prorrogação, mas a torcida da Serra fez a festa com a vitória por 3 a 0 e segue em busca do sexto título da Liga Nacional de Futsal

19/10/2024 - 22h13min Atualizada em 19/10/2024 - 22h34min