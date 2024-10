Não foi uma boa rodada para o Juventude no Brasileirão de Aspirantes. O Verdão entrou em campo pela quarta rodada, neste domingo (13), no estádio Homero Soldatelli, e perdeu por 4 a 1 para o Criciúma. Edu, Cássio, Adriano e Thiaguinho marcaram para os catarinenses. Lucas Fernandes fez para o Ju.