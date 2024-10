As gurias do Juventude seguem invictas no Gauchão 2024. Na tarde deste sábado (26), o time do técnico Luciano Brandalise segurou o Grêmio, ficou no 0 a 0 no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, e continua na vice-liderança da segunda fase. Além disso, não sofreu gols nesta etapa.