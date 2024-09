Os números são frios, mas eles refletem o momento do Juventude dentro e fora de campo. Na tabela do Brasileirão, a equipe não tem mais jogos atrasados e somou 29 pontos em 25 partidas. A margem para a zona de rebaixamento está em quatro pontos. O alviverde nunca esteve no Z-4 nesta Série A. Entretanto, a queda de rendimento em campo é notória e os números comprovam.