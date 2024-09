Participantes ganham as trilhas no primeiro dia de Aparados Off-Road nos Campos de Cima da Serra Gaúcha

Superado o primeiro dos três dias do Aparados Off-Road, que tem sede na cidade de Cambará do Sul. Com tempo bom e temperatura amena, a quinta-feira (19) abriu a disputa pelos primeiros lugares no rally de regularidade 4x4 e, também, desafiou os participantes das três categorias de passeio – Trilha 4x4, Passeio Radical e Passeio 4x4 – pelos Campos de Cima da Serra Gaúcha; para eles, o destino foi São José dos Ausentes, com muita diversão aos longo dos caminhos escolhidos pelos respectivos diretores técnicos.