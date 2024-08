Novidades Notícia

Vitória do Caxias conta com estreia no time e retorno de jogador depois de mais de dois meses

Zagueiro Luan foi uma das principais novidades na escalação grená diante do Ferroviário no sábado. Já Dudu Mandai retornou à lateral esquerda no segundo tempo, depois de se recuperar de uma lesão no joelho

12/08/2024 - 10h00min