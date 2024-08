Vitória na garra Notícia

Técnico do Caxias enaltece poder de reação do time após vitória sobre o Ferroviário

Grená saiu perdendo mas buscou o empate e virou a partida decisiva pela Série C do Brasileiro. Felipe Tontini marcou os dois gols do Caxias na noite deste sábado, no Estádio Centenário

10/08/2024 - 22h49min