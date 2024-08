Foi sofrido, mas o Caxias respira mais aliviado na Série C do Brasileiro. Na noite deste sábado, no Estádio Centenário, o time grená saiu atrás, mas buscou a virada e venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1. Tontini, que entrou no intervalo, marcou os dois gols da equipe da casa. Marcelinho fez para os cearenses.