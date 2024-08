A vitória que trouxe esperança da permanência do Caxias na Série C para 2025 tem nome e sobrenome: Felipe Tontini. Dos pés dele surgiram os dois gols da virada grená sobre o ferroviário no sábado. O 2 a 1 no final deixou o time de Thiago Gomes com 18 pontos na tabela de classificação. Muito próximo da projeção de 21 para escapar do Z-4.