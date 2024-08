Alívio Notícia

Os bastidores da semana decisiva que livrou o Caxias do rebaixamento na Série C

Vitória sobre o ABC, no domingo, confirmou a presença do clube na edição de 2025 da competição. No entanto, semana foi turbulenta, com caso Yuri Ferraz e de muito trabalho dentro e fora de campo para concentrar atletas e motivar torcida para o confronto

19/08/2024 - 15h59min