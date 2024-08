O presidente Mario Werlang está deixando a gestão do Caxias nesta temporada de 2024. Ao assumir o comando do clube em setembro de 2022, o empresário conseguiu tirar o Grená da Série D, fez boa campanha nos dois estaduais que disputou (com um vice-campeonato e uma semifinal) e classificou a equipe duas vezes para a Copa do Brasil.