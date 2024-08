O Caxias venceu por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, com gol aos 53 minutos e deixou a zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos, a equipe subiu para 15ª posição na tabela. Diante de um Confiança que amarrou a partida e fez cera, o Grená ganhou na marra. Após o jogo, o técnico Thiago Gomes comentou sobre a segunda vitória seguida do time.