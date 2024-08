O Campeonato Gaúcho sub-20 começou neste final de semana e duas equipes da Serra somaram seus primeiros três pontos. No domingo (25), jogando no campo da Fras-Le, em Caxias do Sul, o Juventude não teve dificuldades e venceu o Esportivo por 5 a 0. Os gols alviverdes foram anotados por Caíque (duas vezes), Luis Henrique, Guilherme e Porto.