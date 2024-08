A estreia do Juventude na Copa FGF 2024 - Troféu Zagallo não poderia ser melhor. Nesta quinta-feira (22), o Verdão, representado pelo elenco sub-20, venceu o Gaúcho, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, por 2 a 1. O time do técnico Filipe Dias começou a competição com três pontos.