Juventude vence o Gaúcho na estreia da Copa FGF 2024

Com gols do centroavante Caíque e do zagueiro e capitão Clébio, time sub-20 começou a competição estadual com três pontos. Partida aconteceu, nesta quinta-feira (22), no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha

22/08/2024 - 16h55min Atualizada em 23/08/2024 - 14h54min