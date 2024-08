Série C Notícia

Em São Bernardo do Campo, Caxias busca primeira vitória fora de casa para se afastar do Z-4

Time do volante Elyeser venceu três dos últimos quatro duelos disputados no Estádio Centenário. Mas grená ainda não derrotou ninguém longe de Caxias do Sul pela competição nacional

03/08/2024 - 08h00min