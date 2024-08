Embate gaúcho Notícia

Em nova fase com Thiago Gomes, Caxias reencontra ex-técnico Thiago Carvalho em duelo com o Ypiranga

Treinador do Canarinho deixou o clube após o vice-campeonato gaúcho de 2023. Atual comandante grená tem desafio de salvar o clube do rebaixamento na Série C do Brasileiro

07/08/2024 - 07h00min