O rei das quadras Notícia

Eleito seis vezes o melhor do mundo, Falcão participará de jogo comemorativo em Caxias do Sul

O Jogo do Rei, como é denominado o evento, terá o confronto entre a Seleção do ex-jogador e a Seleção do Rio Grande do Sul no dia 13 de setembro. Ingressos antecipados já estão disponíveis para venda

06/08/2024 - 16h08min