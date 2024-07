A cidade de Carlos Barbosa, na serra gaúcha, será a sede da final da Liga Nacional de Futsal (LNF). A decisão em jogo único ocorrerá em 15 de dezembro, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Terra de uma das equipes mais vitoriosas do mundo, a ACBF, o município é reconhecido por lei federal como a Capital Nacional do Futsal, sancionada em 2017 pelo presidente Michel Temer.