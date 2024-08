Para chegar às quartas Notícia

Com dúvida, Juventude encerra preparação para encarar o Fluminense pela Copa do Brasil

Time realizou o último treinamento na tarde desta terça-feira (6), no Centro de Treinamento do Vasco. O Papo entra em campo nesta quarta-feira (7) pelo jogo de volta da Copa do Brasil contra o Fluminense. Alviverde precisa de um empate para chegar às quartas de final

06/08/2024 - 19h06min Atualizada em 06/08/2024 - 19h07min