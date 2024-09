Do RS para o Mundo Notícia

"A Maria do Brasil": Conheça a atleta de Caxias do Sul que luta por medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris

Nascida em Itaqui, Maria veio em 2006 para a Serra Gaúcha e adotou Caxias do Sul. Ela viu no esporte a sua vida se transformar com o taekwondo. No ano de 2023, a jovem de 19 anos conquistou ouro no Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile

27/08/2024 - 06h00min