Naquele que pode ter sido o último jogo de Roger Machado no comando da equipe, o Juventude empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, na noite de ontem, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Jean Carlos fez o gol do Verdão, quanto Júnior Alonso marcou para o Galo.