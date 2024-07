O lance polêmico da partida entre Juventude e Inter, pela Copa do Brasil, no sábado (13), segue repercutindo. A expulsão do lateral-direito Alan Ruschel, por agredir um torcedor colorado que invadiu o gramado para bater em Enner Valencia, foi comentada pelo ex-árbitro Leonardo Gaciba no programa Sem Filtro de segunda-feira (15).