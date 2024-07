Um duelo estadual na Série C de 2024 para definir os rumos de Caxias e São José na competição. Os dois clubes gaúchos estão nas últimas posições na tabela de classificação, e se enfrentam neste domingo (28), às 16h30min, no Estádio Centenário, pela 15ª rodada. O Grená está em 19º lugar, com nove pontos. O Zeca vem atrás, na lanterna, com cinco.