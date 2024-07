Grande noite Notícia

Capitão do Caxias enaltece vitória sobre a Aparecidense: "O mais importante era sair com os três pontos"

Dirceu comemorou resultado e desempenho que acabaram com um jejum do time de sete jogos sem vitória na Série C de 2024

17/07/2024 - 22h21min Atualizada em 18/07/2024 - 14h22min