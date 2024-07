Caratê Notícia

Atletas caxienses representarão o RS nos Jogos Escolares Brasileiros, em Recife

A competição é a maior do segmento escolar do país e chancelada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). Os caratecas, que integram a academia Dojokai de Caxias do Sul, foram destaques durante a seletiva para a Seleção Gaúcha 2024, que ocorreu no Grêmio Náutico Gaúcho, em Porto Alegre

10/07/2024 - 14h35min