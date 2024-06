Quase finalizado Notícia

Saiba como está o processo de instalação do novo sistema de iluminação do Estádio Centenário

Presidente Mario Werlang destacou que clube concluiu a troca das luminárias. Jogo de teste será em Grêmio e Palmeiras, na quinta-feira (4). Primeira partida do Caxias com nova iluminação será no dia 8, diante do Remo

27/06/2024 - 19h00min