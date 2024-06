O Caxias venceu o Figueirense por 2 a 1 na tarde de domingo (2) em partida válida pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O autor do primeiro gol da vitória grená, no estádio Centenário, foi o lateral-direito Marcelo, que marcou após um chute de fora da área, aos 10 minutos da primeira etapa.