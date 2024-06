Personagem marcante no confronto histórico entre Figueirense e Caxias, na rodada final do Campeonato Brasileiro Série B de 2001, o ex-árbitro Alfredo dos Santos Loebeling não sabia, mas entrava em campo pela última vez naquele dia 22 de dezembro no Estádio Orlando Scarpelli. Antes cotado a apitar na Copa do Mundo de 2006 e com dois prêmios consecutivos como melhor árbitro, Loebeling alterou a súmula da partida, dizendo que a invasão a campo da torcida catarinense, quando o time vencia por 1 a 0, se deu após o apito final. Algo que não aconteceu.