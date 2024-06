Quase 23 anos depois, Caxias e Figueirense voltam a se enfrentar em uma partida oficial. O último duelo entre as duas equipes, pela Série B de 2001, foi parar nos tribunais e decretou o acesso catarinense ao Brasileirão do ano seguinte. Desta vez, as duas equipes se enfrentam pela 7ª rodada da Série C 2024. Para o Caxias, será apenas o terceiro duelo na competição nacional, após a paralisação de quatro rodadas em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul.