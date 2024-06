A 6ª rodada da Divisão de Acesso teve início na tarde desta quarta-feira (5). Jogando em Passo Fundo, o Glória de Vacaria empatou em 1 a 1 contra a equipe do Gaúcho. O resultado foi conquistado já no final da partida, após o time da Serra estar perdendo por 1 a 0 até os 47 minutos da etapa final. Com isso, o Glória manteve a invencibilidade na competição.