Depois de mais de um mês de paralisação da Divisão de Acesso, as equipes da Serra voltam a campo no próximo final de semana. Um deles é o Esportivo, que vai enfrentar o Passo Fundo. O jogo, válido pela 5ª rodada, será no Estádio Vermelhão da Serra, no próximo domingo (2), às 15h.