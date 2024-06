A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou, nesta terça-feira (28), a tabela detalhada das rodadas 5, 6 e 7 da Divisão de Acesso. Será o retorno da competição nos gramados do Rio Grande do Sul, após paralisação por conta das enchentes. Os times da Serra entram em campo no sábado (1º) e no domingo (2).